Zalim İstanbul 29. bölüm fragmanı...
Zalim İstanbul 28. bölümde Nedim, Şeniz'e saldırmakla suçlanıyor! Şeniz, Nedim ile konuşmak istediğini söyleyip onu kaldığı otele çağırır. Ancak Şeniz'in başka bir planı vardır, Nedim'i öldürmek. Bıçakla Nedim'e saldıran Şeniz, Nedim'in karşı koyması ile cam sehpanın üzerine düşünce boynundan yaralanır. Olay Nedim'in üzerine kalır. Tüm deliller onu işaret etmektedir. Nedim yakalanıp mahkemeye çıkarılır. Tüm bu gelişmelerden sonra Zalim İstanbul 29. bölümde neler olacağını görmek için izleyiciler Zalim İstanbul 29. bölüm fragmanı için aramalara başladı. Zalim İstanbul 29. bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde olacak.
Zalim İstanbul 28. bölümde Nedim sorguya alınıyor
Nedim, Şeniz'i öldürmekle suçlanır. Agah, nezarethaneye alınan Nedim ile konuşmaya gider. Ona bunu yaptıysa söylemesini rica eder. Ancak Nedim tüm sert tavrıyla Agah'ın karşısında durur.
Damla ve Cenk annelerinin ölümünden Nedim'i sorumlu tutmaktadır. Agah'a karşı cephe alırlar. Cemre ise sonuna kadar Nedim'i savunur. Nedim'in bilerek böyle bir şey yapmayacağına emindir.
Ceren bir teklif ile Nedim'i görmeye gider. Bu görüşmenin sonunda bütün dengeler değişecektir. Zira Nedim o yokken şirketin başına geçmesi için Ceren'e vekalet verir. Agah şok geçirir.
Eline güç geçen Ceren ne yapacak?
Zalim İstanbul 29. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Zalim İstanbul 29. bölüm fragmanı için beklemede kalın.