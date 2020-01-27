Zalim İstanbul 28. bölümde Nedim sorguya alınıyor

Nedim, Şeniz'i öldürmekle suçlanır. Agah, nezarethaneye alınan Nedim ile konuşmaya gider. Ona bunu yaptıysa söylemesini rica eder. Ancak Nedim tüm sert tavrıyla Agah'ın karşısında durur.

Damla ve Cenk annelerinin ölümünden Nedim'i sorumlu tutmaktadır. Agah'a karşı cephe alırlar. Cemre ise sonuna kadar Nedim'i savunur. Nedim'in bilerek böyle bir şey yapmayacağına emindir.

Ceren bir teklif ile Nedim'i görmeye gider. Bu görüşmenin sonunda bütün dengeler değişecektir. Zira Nedim o yokken şirketin başına geçmesi için Ceren'e vekalet verir. Agah şok geçirir.

Eline güç geçen Ceren ne yapacak?





Zalim İstanbul 29. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Zalim İstanbul 29. bölüm fragmanı için beklemede kalın.