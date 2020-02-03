Zalim İstanbul 29. bölüm özeti

Nedim, kasten yaralama suçuyla yargılandığı mahkemeden Şeniz’in ifadesi ile ceza almadan kurtulur. Nedim mahkemeden çıkar çıkmaz intikama giden yolda çok daha sağlam ve emin adımlarla ilerlemeye devam eder. Cemre, Cenk ve Nedim’in kardeş olduğunu eline geçen DNA raporu ile öğrenir. Nedim’in intikam yolunda gözünü karartması ve tüm aileye savaş açması, Cenk’i çileden çıkarır.

Cemre iki kardeş arasındaki giderek dozu artan düşmanlığı gördükçe bir karar alacaktır. Bu arada Şeniz, sinsi planlarına bir yenisini daha eklemek üzeredir.





Zalim İstanbul 29. Bölümde Cenk ve Nedim'in kardeş olduğu ortaya çıkıyor!

Tüm gemileri yakan Nedim, Agah'ın karşısına geçip beklenen konuşmayı yapar. Artık onun yanında değil, karşısında olduğunu söyler. Karaçay Köşkü için sıkıntılı zamanlar devam etmektedir. Cenk'in Nedim'e karşı gittikçe yükselen öfkesi etrafındakileri de kasıp kavurur.

Ancak ortaya çıkacak olan gerçek Cenk ve Nedim dahil herkesin hayatını onarılamaz bir şekilde değiştirecektir. Cenk ve Nedim'in kardeş olduğu yapılan DNA testinde ortaya çıkar. Gerçeği öğrenmek zorunda kalan Cemre ne yapacağını şaşırır. Üzerindeki bu yük artık ona ağır gelmektedir. Çareyi annesi Seher'e sığınmakta bulur.

Cenk bir hışımla şirkete gider ve Nedim'in karşısına geçerek babasının emeklerini bu şekilde hiçe sayamayacağını, bu duruma engel olacağını söyler. Gırtlak gırtlağa gelen iki kardeşin kavgasına daha fazla dayanamayan Cemre, gerçekleri ulu orta açıklayıverir. Kardeş olduklarının öğrenen Cenk ve Nedim şoke olur. Ortaya çıkan bu gerçek Karaçaylar için yeni bir dönemin başlangıcıdır.

Zalim İstanbul 30. bölüm fragmanı için beklemeye devam...

Zalim İstanbul 30. bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimizde olacak.