Şeniz, Cemre'yi kaçırıyor!

Nedim ve Cenk'in kardeş olduğu gerçeğini öğrenen Cemre için işler karışır. Şeniz için ihtimaller oldukça daralmıştır. Cemre'nin bu gerçeği diğerlerine söylemesi Şeniz'in zor olan hayatını daha da zorlaştıracaktır. Bu yüzden Şeniz bir plan yapar ve Cemre'ye oyun oynayarak onu kaçırır. Cemre'nin ortadan kaybolmasıyla Seher yıkılır. Cenk başta olmak üzere herkes Cemre'yi aramaktadır. Şeniz kendi kandırmaya çalışsa da vicdanıyla yüzleşmekten kaçamaz.

Zalim İstanbul 30. bölüm fragmanı





Nedim aldığı mesaj ile şoke olur. Cemre'nin kaderi ona bağlıdır. Cemre'ye ne olacak?

Zalim İstanbul 29. Bölümde Cenk ve Nedim'in kardeş olduğu ortaya çıktı!

Tüm gemileri yakan Nedim, Agah'ın karşısına geçip beklenen konuşmayı yaptı. Artık onun yanında değil, karşısında olduğunu söyledi. Karaçay Köşkü için sıkıntılı zamanlar devam etmektedir. Cenk'in Nedim'e karşı gittikçe yükselen öfkesi etrafındakileri de kasıp kavurur.

Ancak ortaya çıkacak olan gerçek Cenk ve Nedim dahil herkesin hayatını onarılamaz bir şekilde değiştirecektir. Cenk ve Nedim'in kardeş olduğu yapılan DNA testinde ortaya çıkar. Gerçeği öğrenmek zorunda kalan Cemre ne yapacağını şaşırır. Üzerindeki bu yük artık ona ağır gelmektedir. Çareyi annesi Seher'e sığınmakta bulur.

Cenk bir hışımla şirkete gider ve Nedim'in karşısına geçerek babasının emeklerini bu şekilde hiçe sayamayacağını, bu duruma engel olacağını söyler. Gırtlak gırtlağa gelen iki kardeşin kavgasına daha fazla dayanamayan Cemre, gerçekleri ulu orta açıklayıverir. Kardeş olduklarının öğrenen Cenk ve Nedim şoke olur. Ortaya çıkan bu gerçek Karaçaylar için yeni bir dönemin başlangıcıdır.

Zalim İstanbul 31. bölüm fragmanı yayınlandı

İşte Zalim İstanbul 31. bölüm fragmanı...





Buzhanede kapalı kalan Cenk ve Cemre'ye ne olacak?

Cemre'yi kurtarmaya çalışırken Cenk de Cemre ile birlikte bir buzhanede kapalı kalır. Ölmek üzere olduğunu düşünen Cenk, Cemre'ye hayatının itiraflarından birini yapar. Bu sırada Nedim de var gücüyle Cemre'yi bulmaya çalışmaktadır. Sonunda Cenk ve Cemre'yi bulan Nedim onları dışarı çıkartır. Ancak ikisinin de durumu oldukça kötüdür. Agah, Şeniz ve diğerleri de onların yanına gider.

Agah Cemre'yi kaçıranları bulur. Olayın Şeniz bir bağlantısı olup olmadığını sorgular.