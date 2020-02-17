Zalim İstanbul 31. bölümde; Cenk ve Cemre hayatta kalabilmek için direnirken, Cenk son anlarında Cemre’ye gerçekleri itiraf eder. Nedim’in son anda gelen kahramanca hamlesi ise, hem Cenk hem de Cemre için ikinci bir şans doğurur.

Agah, Cemre’yi kaçıranları yakalatmıştır. Adamları sorguya çekerken okların Şeniz’i göstermesi an meselesidir. Öte yandan Cemre, Cenk ve Nedim’in kardeş olduğu gerçeğini ikisine de söylemeye kararlıdır.

Şeniz, Cemre’nin hiç beklemediği anda onu sevdikleriyle vurmaya hazırlanmaktadır.

Cenk ise, Cemre’yi bir kez daha kaybetmemeye kararlıdır ve Cemre'yi şaşkına çevirecek bir hazırlık içindedir.





Zalim İstanbul 32. bölüm fragmanı için aramalar başladı ancak ne zaman yayınlanacağını henüz bilemiyoruz.

Zalim İstanbul 32. bölüm fragmanı yayınlandığı an yeni bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz.