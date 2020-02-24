Ceren nefes aldığı her dakika bebeğinin acısını yaşamaktadır. Hayat onun için çekilmez bir hale gelmiştir. Bu gerçekler sadece kendisinin değil herkesin yüzleşmesini ister.

Oya, Nedim'e kardeş oldukları gerçeğini açıklar. Nedim şoke olur.

Öte yandan Agah'ın kalbi duyduğu gerçekleri kaldıramaz. Olduğu yere yığılan Agah apar topar hastaneye kaldırılır. Tüm bunlar olurken Ceren'in aklında sadece intikam duygusu vardır!





Agah'a ne olacak? Nedim, Oya'dan duyduğu gerçek sonrasında ne yapacak?

Zalim İstanbul 32. bölüm fragmanları









Ceren yanı başındaki bebeğin kendi çocuğu olduğunu anlayabilecek mi

Oya’nın yaptığı plan tıkır tıkır işlemektedir. Oya bebeği köşke sokmayı başarır.

Cemre kendine yeni bir hayat kurmak için iş aramaya başlar. Bu yolda yalnız olmaya kararlıdır.





Ancak çok sevdiği bir arkadaşı ile yollarının kesişmesi Cemre’yi hayallerinin peşinden gitmek için yüreklendirir. Ancak aldığı bir haber, yeni işinin sevincini yakınlarıyla paylaşmasına bile izin vermez. ​

Gözünü intikam hırsı bürüyen Ceren bundan sonra neler yapacak? Oya, Nedim'e kardeşi olduğunu itiraf ediyor. Nedim'in bundan sonra ne yağacağı da merak konusu.





Zalim İstanbul 33. bölüm fragmanı yayınlandı.

İşte Zalim İstanbul 33. bölüm fragmanı





Gerçekleri öğrenen Agah, hayatını sorguluyor!

Hayatının koca bir yalan olduğunu ve en güvendiği insanlar tarafından ihanete uğradığını öğrenen Agah yıkılmıştır. Tüm geçmişini, geleceğini sorgulamaktadır. Abisi Mümtaz'ın mezarına gider. İçinde bulunduğu durum onu ucu bucağı olmayan hesaplaşmalara sürükler. Aklı ve mantığı hayatta herkesten daha fazla güvenip sevdiği abisinin kendisine bu kötülüğü nasıl yapabildiğini almaz. Çocuklarının gerçek çocukları olup olmadığını bile bilemez bir haldedir.

Diğer taraftan Agah'tan kaçmak isteyen Şeniz, sahte pasaport çıkartır. Cenk ve Damla durumu öğrenmişlerdir. Şeniz'in artık kaçacak yeri kalmamıştır. Agah'ın gazabını tüm dehşetiyle üstünde hisseder.

Agah ise tüm sorgulamalardan sıyrılıp Şeniz'e hak ettiği cezayı vermenin peşine düşmüştür. Agah, Şeniz'i yakalayabilecek mi?