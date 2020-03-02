Zalim İstanbul 34. bölüm fragmanı... Şeniz öldü mü?

Zalim İstanbul 33. bölüm: Nedim Oya’nın kardeş olduklarını söylemesi ile ne düşüneceğini bilemez haldedir. Oya ise Nedim’i kaybetmemek için her şeyi anlatmaya kararlıdır. Nedim için esas yıkım ise amcasının ihaneti öğrendiğini duyması ile olacaktır. Cenk babasındaki garipliği fark edip peşine düşerken hayatının en büyük sırrına da ulaşması an meselesidir.

Agah, Şeniz'i yakalayabilecek mi?

Hayatının koca bir yalan olduğunu ve en güvendiği insanlar tarafından ihanete uğradığını öğrenen Agah yıkılmıştır. Tüm geçmişini, geleceğini sorgulamaktadır. Abisi Mümtaz'ın mezarına gider. İçinde bulunduğu durum onu ucu bucağı olmayan hesaplaşmalara sürükler. Aklı ve mantığı hayatta herkesten daha fazla güvenip sevdiği abisinin kendisine bu kötülüğü nasıl yapabildiğini almaz. Çocuklarının gerçek çocukları olup olmadığını bile bilemez bir haldedir.

Diğer taraftan Agah'tan kaçmak isteyen Şeniz, sahte pasaport çıkartır. Cenk ve Damla durumu öğrenmişlerdir. Şeniz'in artık kaçacak yeri kalmamıştır. Agah'ın gazabını tüm dehşetiyle üstünde hisseder.

Agah ise tüm sorgulamalardan sıyrılıp Şeniz'e hak ettiği cezayı vermenin peşine düşmüştür. Agah, Şeniz'i yakalayabilecek mi?

Zalim İstanbul 33. bölüm









Şeniz ölecek mi?

Sonunda büyük karşılaşma yaşanır. Agah, köşeye sıkışan Şeniz'in karşısına çıkar ve ona gerçekleri sorar. Çocuklarının gerçek babasının kim olduğunu soran Agah aldığı cevap karşısında çileden çıkar. Damla ve Cenk anne ve babasını o halde görünce şoke olur.

Şeniz çatıdan aşağıya düşer. Artık yolun sonuna gelmiştir... Şeniz ölecek mi?

Zalim İstanbul heyecan dolu yeni bölümüyle ekranlara gelirken Zalim İstanbul 34. bölüm fragmanı için aramalar başladı. Zalim İstanbul 34. bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimizde olacak.