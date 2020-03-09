Zalim İstanbul 34. bölüm özeti: Cenk ve Damla annelerinin gözleri önündeki düşüşüyle şoka girer. Agah tüm sorumluluğu üstüne alarak yaşadığı ihaneti unutmaya çalışmaktadır. Damla ve Cenk ise Şeniz ölüm kalım savaşı verirken Agah’ın karşısına geçerler.

Ceren, Nedim ve Cenk’in hayatlarını sonsuza kadar değiştirecek sırrı elinde bulurken, bu kez Neriman’ı saf dışı bırakacaktır.

Cemre Damla’nın ağzından kaçırdığı bir cümlenin izini sürmeye kararlıdır. Cemre iz sürerken, hiç beklemediği anda Cenk’in itirafı ile karşılaşacaktır.

Şeniz ise ölüm kalım savaşı verirken kaderin onun için hazırladığı hazin sondan habersizdir.

Zalim İstanbul 34. bölüm fragmanları









Şeniz (Mine Tugay), tekerlekli sandalye ile köşke dönüyor

Nedim'e yaptıklarının ceremesini çeken Şeniz, hastaneden sakat bir şekilde köşke geliyor. Agah, Şeniz'in ihaneti üzerine büyük acı çekiyor!

Cenk ise, Cemre'ye olan aşkı yüzünden kederlidir. Aralarında hiç bir sırrın olmamasını istemektedir.Bu yüzünden Cemre'ye, Ceren'in bebeğiyle ilgili itirafını yapıyor! Cemre, duydukları yüzünden büyük üzüntü duyuyor!

Zalim İstanbul 35. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Zalim İstanbul 35. bölüm fragmanı yayınlandığında buradan izleyebilirsiniz.