Zalim İstanbul 35. bölüm neler olmuştu: Cenk’in itirafı ile yıkılan Cemre, itirafın ardından öğrenecekleriyle de sarsılacaktır. Öğrendiklerine tahammül edemeyen Cemre çözümü uzaklaşmakta bulur. Nedim, Cemre’nin güvenini yeniden kazanmaya çalışırken Cenk, hatalarıyla yüzleşmektedir.

Damla babasına soramadığı soruların cevaplarını çaresiz Şeniz’ den almaya çalışırken Cenk’in kulak misafiri olması bir kapı daha aralayacaktır. Ceren içine düştüğü durumu Cemre ve Seher’e anlatmaya çalışırken, köşkü yerinden oynatacak haber Cemre ve Nedime gelecektir.

Ceren bebeğine kavuşuyor

Zalim İstanbul 36. bölümde; Ceren, öldüğünü düşündüğü bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor! Agah'ın bebeği Başak'tan kurtarması ile olaylar hızlıca gelişiyor. Hemen DNA testi yapılıyor. Test sonucu bebeğin gerçekten de Ceren'in bebeği olduğu ortaya çıkıyor.

Mucize gibi olan olay başta Ceren olmak üzere Seher ve Agah'ı da şaşkın bırakıyor. Ceren, bebeği de alarak köşke geliyor. Onun bu mutluluğuna diğerleri de katılıyor. Özellikle Cemre, kardeşinin bebeğine kavuşmasından dolayı büyük mutluluk duyuyor. Ceren ise, bebeği ile kaçırdığı anları telafi etmek için hemen onunla ilgilenmeye başlıyor...





Agah, Ceren'in oyununu ortaya çıkardı

Zalim İstanbul 36. bölümde Agah, Ceren'in bebek olayı ile ilgili Şeniz ile yaptığı anlaşmayı herkesin önünde yüzüne vurdu! Ceren, Nedim'den boşanma için yüklü miktarda nafaka almıştı. Bu durum Agah'ın kulağına gider. Bebek ortaya çıktıktan sonra da, Cenk'i kıskacına aldığını öğrenen Agah çok sinirlenir. Çünkü Ceren, bebeğin geleceğini düşündüğünü söyleyerek Cenk'ten şirket hisselerinin yarısını ister. Agah ise, bu köşe kapmaca olayına bir son verir. Ceren'in, Şeniz ile birlikte yaptığı anlaşmayı ortaya çıkartarak onu köşeye sıkıştırır...





Her hafta ayrı bir heyecan yaratan Zalim İstanbul 36. bölüm ile bu hafta izleyicisiyle buluştu. Peki Zalim İstanbul 37. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Zalim İstanbul 37. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.



