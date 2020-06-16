Zalim İstanbul 38. bölümde dengeler değişti. Cenk egemenliğini ilan ederken, Ceren Şeniz’in kabusu olmaya devam ediyor. Eli güçlenen Ceren, geçmişim tüm acısını Şeniz’den çıkarmak için yapmadığını bırakmıyor. Öte yandan köşkte baygın halde bulunan Agah Karaçay herkesi korkutuyor. Bu olay üzerine Cenk, annesiyle karşı karşıya geliyor ve onu reddettiğini söylüyor. Ceren'in karşısına geçip Cemre'yi sevdiğini söyleyen Cenk büyük bir savaşın başlamasına neden olur Çünkü Cemre, köşkteki büyük sırrı ortaya çıkarmak için elinden geleni yapacaktır. Nedim, Damla ve Cenk öğrendikleri gerçek karşısında ne yapacak?

İşte Zalim İstanbul 39. yeni bölüm fragmanı ve Zalim İstanbul 38. bölüm izleme ekranı...

Zalim İstanbul 39. Bölüm Final Fragmanı yayında! Peş peşe gelen ölümler Karaçay Köşkünün karalar bağlamasına neden oluyor!

Ceren'in ortalığı dağıttığı DNA raporu herkesin kaderini değiştirdi. Bu rapor sonrası Agah Bey kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Bu durum Ceren'in cesaretlenmesine ve köşke geri gelmesine neden oluyor. Şeniz, Ceren'in köşke tekrar yerleşmesine ve oğlu Cenk ile evlenmesine fazla dayanamaz.

Geri dönülmez bir karar alır. Ceren'i öldürmek için harekete geçer, fakat, farkına varan Ceren karşılık verir. Boğuşma sonrası Şeniz ve Ceren balkondan düşerek ölürler. Seher, bu olay karşısında yıkılır. Memlekete dönüş planını aldığı zamandan beri ailesinin yavaş yavaş dağıldığını görmekteydi. Şimdi dönüş zamanı, fakat, bir kişi eksik...

Zalim İstanbul final bölümüyle 22 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'da Kanal D'de!

Zalim İstanbul 38. bölüm izle

Zalim İstanbul 39. bölüm ile final yapıyor. Zalim İstanbul 39. bölüm fragmanı yayınlandı.

İşte Zalim İstanbul 39. bölüm fragmanı



