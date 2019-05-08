Zalim İstanbul 7. bölüm fragmanı yayınlandı!

Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul’un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul’un yeni bölümünde gergin anlar yaşanıyor. Ceren Şeniz’in oyununa geliyor. Nedim ise Şeniz’in boğazına yapışıyor. İşte Zalim İstanbul 7. bölüm fragmanı!

Ceren'in hamile olduğunu öğrenen Şeniz bu durumdan kurtulmak için plan yapar. Ceren'in bayılmasından mütevellit kurduğu planları devreye sokar. Ceren bebeğinin öldüğünü düşünür ve yıkılır. Şeniz ise amacına ulaşmıştır.

Öte yandan Cemre ve Cenk arasındaki bağ da birlikte sakladıkları sır yüzünden giderek kuvvetlenir. Cemre, Cenk'e destek olmaya çalışır. Suçun onda değil, onu bu kirli oyuna alet eden annesinde olduğunu söyler. Agah ve Seher ise çocuklarının arasında gelişen bu ani durum değişikliğinin farkındadır. Agah bunun sebebini öğrenmeye kararlıdır. Zira Nedim'e iyi gelen Cemre'nin Cenk yüzünden ellerinden kayıp gitmesini istemez. Bu yüzden de ani bir baskın yaparak aralarındaki bilmeceyi çözebileceğini düşünür. Seher ile birlikte çocukların yanına giderler.

İŞTE 7. BÖLÜM FRAGMANI

Nedim ise kendinden beklenmeyecek bir şekilde Şeniz'in boğazına yapışır. Şeniz neye uğradığına şaşırır. Cemre ve Cenk arasındaki sırrı Agah öğrenecek mi? Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 19.45'te Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL’UN 6. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

6 Mayıs 2019 Salı günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 6. bölümünde Cenk'in, Nedim'e silah çekmesi Agah'ı delirtti.

Cenk, Şeniz'in sözleri üzerine Nedim'in odasına girer. Kasadan aldığı silahı ona doğrultur. Amacı onu vurup yaşadığı psikolojik bunalımı ortadan kaldırmaktır. Fakat, odada başka birisi daha vardır: Cemre... Cemre, gördüğü manzara karşısında şok olur. Uzun süredir Cenk ile Nedim arasında bir şeylerin olduğunun farkındadır. Ona engel olur.

Agah, Cenk'in silah çekerek Nedim'i öldürmeye teşebbüs ettiğini öğrenir. Aynı silahla oğlu Cenk'in karşısına dikilir. Köşkteki herkesin önünde ona ağır laflar söyleyerek silahını doğrultur. Herkes bu olaydan dolayı çok şaşkındır. İlk kez Agah'ın oğlu ile olan çatışmasına şahit olmuşlardır.

Şeniz, ortalığın karışmasından sonra bir hamle yapar. Durumun kötü sonuçlarını üstünden atabilmek için Ceren'i kullanır. Onun hamile olduğunu öğrenir. Cenk'in yaptığı son hareketten sonra kendisini sırtından bıçakladığını düşünür. Bu yüzden Ceren'e, hamileliği konusunda onu desteklediğini söyler. Ceren şaşkın bir mutluluk yaşar...