Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Zalim İstanbul'un 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Ceren'in tüm hesapları boşa çıkıyor. Yani Şeniz'in fendi Ceren'i yenilgiye uğratıyor. Seher kızının durumunu öğrenince mahvoluyor. Kızına söz veren Seher artık kızı gibi çaresiz... Agah ise olan bitene anlam vermeye çalışıyor.





SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Agah ve Seher, çocuklarının otel odasında ne yaptığını merak ederler ve Cemre ile Cenk'in karşısına dikilirler. Karşılarında ailelerini gören ikili ne yapacaklarını şaşırırlar. Nedim ile ilgili sırrı Cemre ile konuştuklarını söyleyemeyeceklerini iyi bilen Cenk onlara yalan söyler. Agah ve Seher bu sefer şaşkındır. Diğer taraftan Şeniz, Ceren ile ilgili ikinci planını devreye sokar. Otel odasında doktor ile yaptığı gizli işlemin gizemi sürerken Ceren'i başka bir tuzağa doğru yöneltmeyi başarır. Cemre ise, Nedim'in gözlerinin önünde kötüye gidişini izlemektedir. Sorumlusunun Şeniz olduğunu tahmin etse de elinde delil yoktur. Bu delil ise, Nedim'in öfke krizi sırasında Şeniz'in boğazına sarılması ile elde edilir. Cemre, bir hastanedeki arkadaşından delili tahlil etmesini ister. Ceren, Cenk ile evlenmenin hayalleri ile yanıp tutuşurken Şeniz'in kendisine hazırladığı kötü sürprizin farkına varmaz...