Zalim İstanbul 9. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Her bölümü ilgiyle izlenen Zalim İstanbul’un 9. Bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Ceren ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Burada Ceren’in hamile olduğu öğrenilince herkes büyük bir şok yaşıyor. Seher gözyaşı dökerken Cemre’nin “Bebeğin babası kim?” sorusu Ceren’in sinir krizi geçirmesine neden oluyor.

Seher Cemre’ye saldırırken Cenk onu korumak istiyor ama çaresiz… Şeniz’in sözleri ise Cenk’i bir kez daha yaralıyor. Bu bölüm sonrası ise dizi sezon finali yapacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zalim İstanbul 20 Mayıs Pazartesi yayınlanan 8. Bölümü ile izleyicisine çok yüksek tempoda heyecan yaşattı. Dizinin bu bölümünde Nedim ve Ceren'in Şeniz tarafından oyuna getirilerek evlendirilmesi, Agah'ın bu oyuna inandırması ve Seher ile ailesinin yaşadığı büyük şaşkınlık ve hüsran yaşandı.

Şeniz'in, kurduğu plan tıkır tıkır işler. Ceren, olacaklardan habersiz Cenk ile evlenme hayalleri kurar. Giydiği gelinlikle odaya girdiğinde şok olur. Nikah masasında Nedim oturmaktadır. Ceren, her türlü itiraza karşın Şeniz'in tehditleri karşısında boyun eğmek zorunda kalır. İstemeye istemeye nikah masasına oturur. Ceren ve Nedim evlenir.

Seher, Cemre ve Cenk bu olaya yetişemez ve duruma engel olamazlar. Agah köşke gelip Ceren ve Cenk'i görünce çok şaşırır. Duruma anlam veremez. Şeniz'in DNA raporuyla olan açıklamaları sonrası evliliği kabullenmek zorunda kalır.

Ceren, evin hakimi gibi ailesine kök söktürür. Onları görmezden gelir. Annesini hizmetçi gibi kullanır. Seher ve Cemre yaşadıklarına şaşırsınlar mı, üzülsünler mi bilemezler.