Magazin Zalim İstanbul dizisi final yapıyor

Zalim İstanbul dizisi final yapıyor

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Zalim İstanbul dizisi final yapıyor

Nisan ayının ilk haftasında final yapması beklenen Zalim İstanbul'da, corona virüs salgınında dolayı çekimleri durduruldu.

09 Nisan 2020, Perşembe 21:31 Son Güncelleme:
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Nisan ayında final yapacağı konuşulan Zalim İstanbul dizisinin çekimleri corona virüs salgını yüzünden durdu. TV100’den Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 4 bölüm daha sürecek. Dizi corona virüs salgını hafifledikten sonra 4 bölüm daha yayınlanıp ardından final yapacak. Dizinin yeni bölümünün ne zaman çekileceği henüz bilinmiyor.

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