Zalim İstanbul dizisi final yapıyor

Nisan ayında final yapacağı konuşulan Zalim İstanbul dizisinin çekimleri corona virüs salgını yüzünden durdu. TV100’den Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 4 bölüm daha sürecek. Dizi corona virüs salgını hafifledikten sonra 4 bölüm daha yayınlanıp ardından final yapacak. Dizinin yeni bölümünün ne zaman çekileceği henüz bilinmiyor.

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