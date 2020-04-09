Zalim İstanbul dizisi final yapıyor
Nisan ayının ilk haftasında final yapması beklenen Zalim İstanbul'da, corona virüs salgınında dolayı çekimleri durduruldu.
09 Nisan 2020, Perşembe 21:31 Son Güncelleme:
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Nisan ayında final yapacağı konuşulan Zalim İstanbul dizisinin çekimleri corona virüs salgını yüzünden durdu. TV100’den Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 4 bölüm daha sürecek. Dizi corona virüs salgını hafifledikten sonra 4 bölüm daha yayınlanıp ardından final yapacak. Dizinin yeni bölümünün ne zaman çekileceği henüz bilinmiyor.