Zalim İstanbul dizisi final yaptı

22 Haziran 2020 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 39. Bölümünde Cenk'in ölümü herkesi derinden etkiliyor! Zalim İstanbul 39. bölümde neler oldu? Zalim İstanbul 39. bölüm izleme linki...

Zalim İstanbul 39. bölüm: Cenk, beynindeki tümörden dolayı son anlarını yaşamaktadır. Bu yüzden gerisinde eksik bir şey bırakmamak için hamleler yapar. Öncelikle Nedim ile arasını düzeltiyor. Cemre ile ilgili durumunu netleştiriyor. Son olarak da oğlu Umut ile zaman geçiriyor. Babası Agah ile çocukluğunda anısının bulunmaması içini acıttığı için, kendi oğlunun da böyle bir duruma düşmesini istemiyor. Onunla bir karavan yolculuğuna çıkıyor ve her anını videoya çekiyor. Ölüm zamanı geldiğinde ise, Cenk artık mutludur. Umut, canından çok sevdiği iki insan olan Cemre ve Nedim'e emanettir artık.

Zalim İstanbul 39. bölüm final izle...