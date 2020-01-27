Zalim İstanbul dizisinde bir dönem kapandı

Kanal D ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanmakta olan Zalim İstanbul dizisi, başarılı performansı ve dikkat çeken oyunculuk performansları ile önemli dizilerden birisi…

Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul’da Fikret Kuşkan, Mine Tugay, Deniz Uğur, Mehmet Ozan Dolunay, İdris Nebi Taşkan, Berker Güven, Sera Kutlubey ve Bahar Şahin gibi önemli isimler kadroda buluyor.

Dizinin ilk 26 bölümlük performansının senaryosunu yazan Sırma Yanık’ın geçen ay kadrodan ayrıldığı iddiaları vardı. Dizi yoluna 28.bölümle devam ediyor ama Sırma Yanık artık geri dönmeyecek.

TV100'den Birsen Altuntaş’un kulis bilgisine göre, projeden kendi isteği ile ayrılan Sırma Yanık, projeye yeniden dönüş yapmayacak. Dizinin senaryosunu kimin yazacağı ise merakla bekleniyor.