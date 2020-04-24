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Magazin Zalim İstanbul dizisinden müjde

Zalim İstanbul dizisinden müjde

Magazin

Zalim İstanbul dizisinden müjde

Corona virüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'dan hayranlarına müjde.

24 Nisan 2020, Cuma 20:41 Son Güncelleme:
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Final yapması beklenen Zalim İstanbul dizisi 36. bölümünden sonra corona virüs nedeniyle çekilerine ara vermişti. Sevilen dizinin 3 bölüm sonra final yapacağı konuşuluyor. Fikret Kuşkan, Mine Tugay, Deniz Uğur, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey ve Ozan Dolunay’ın başrollerinde yer aldığı diziden sevenlerine güzel bir haber geldi.

Avşar filmden yapılan duyuruda “Zalim İstanbul dizi müzikleri tüm dijital müzik platformlarında” denilerek müjde verildi. 34 adet dizi müziğini Spotify, Apple Müzik, Fizy, Muud, Deezer ve Napster platformlarında dinleyebilirsiniz.


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