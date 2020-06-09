Zalim İstanbul oyuncuları kimler?

Final yapması beklenen Zalim İstanbul dizisi 36. bölümünden sonra corona virüs nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Fikret Kuşkan, Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Zalim İstanbul’un başrolündeydi. Bayram sonrası çekimleri yeniden başlayan dizi için rol arkadaşları; Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Berker Güven, İdris Nebi Taşkın, Bahar Şahin, Sera Kutlubey ve Simay Barlas ile sete davet edildi. Ama oyuncu sağlık sorunları olduğunu söyleyerek sete dönmedi!

"Maalesef devam edemeyeceğim"

55 yaşındaki Fikret Kuşkan şu açıklamayı yaptı: “Hayati riskli gruba girmeme neden olan kronik hastalıklarım yüzünden çok sevdiğim ‘Zalim İstanbul’a maalesef devam edemeyeceğim. Doktorlarımın kesin talimatı var. Hayatta kalmak ve ailemi korumak önceliğim. Avşar Film’e anlayışı için teşekkür ederim.”

Zalim İstanbul'un konusu

Çekimleri Antakya’da başlayan Zalim İstanbul, şimdiden büyük merak uyandırdı. Zalim İstanbul Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesini anlatıyor. Kanal D’de ekrana gelecek Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi sonunda yaşananları konu alıyor. Karaçayların dışarıdan görünen güçlü, ihtişamlı ve renkli yaşamı, sanılanın aksine tehlikeli sırlar barındırırken; Seher’in ailesi ile Karaçay Köşkü’ne adım atmasıyla yaşanacaklar, iki aileyi de temelden sarsacak.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı dizi, Antakya’dan İstanbul’a uzanan bir yolculuğu ekrana getirecek.