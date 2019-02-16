Zalim İstanbul setinden ilk kareler!

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı dizinin setinden ilk kareler de geldi.

Çekimleri Antakya’da başlayan dizinin yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan otururken, öykü ve senaryosu ise Sırma Yanık’a ait.

'KİMSE SINANMADIĞI GÜNAHIN MASUMU DEĞİLDİR'

“Kimse sınanmadığı günahın masumu değildir” diyerek yola çıkan Zalim İstanbul’un genel hikaye ve künyesi ise şöyle; Antakya’dan İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.