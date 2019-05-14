Zalim İstanbul’da Cemre’nin yıkıldığı an! Bu aşk değil!

Zalim İstanbul’da sular durulmuyor. Dün akşam yayınlanan Zalim İstanbul’un yeni bölümünde Cenk’in “Biz Aşık olduk!” itirafına Agah inanmıyor. Agah’ı sinirlendiren Seher’i utandıran o sahne izleyiciyi derinden etkiledi. İşte Cemre’nin yıkıldığı an!

Agah ve Seher, çocuklarının otel odasında ne yaptığını merak ederler ve Cemre ile Cenk'in karşısına dikilirler. Karşılarında ailelerini gören ikili ne yapacaklarını şaşırırlar. Nedim ile ilgili sırrı Cemre ile konuştuklarını söyleyemeyeceklerini iyi bilen Cenk onlara yalan söyler.

Agah ve Seher bu sefer şaşkındır. Agah, Cemre ve Cenk’in arasında aşkta daha öte bir şeyler olduğunun farkına varır. Agah bu durumu çözmeye çalışırken Seher de Cemre ile yüzleşir.

İşte hüzün dolu sahne!