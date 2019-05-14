Ekranların en çok izlenilen ve farklı konusuyla seyirciyi ekrana bağlayan dizisi Zalim İstanbul'un 7. bölümü dün akşam seyirciyle buluştu. Dizinin son bölümünde Şeniz'in oyununa gelen Ceren, gelinliğini giyip kuğu gibi olduğunu zannederken gördüğü manzara karşısında deyim yerindeyse küçük dilini yutuyor.

Cenk'le evleneceğini düşünen Ceren nikah masasına oturmaya hazırlanırken farklı bir kişiyi karşında görüyor. Şeniz'in "sürpriz"i Ceren'i dumur ediyor. Şimdi seyirciler bu kişiyi merak ediyor. Sosyal medyada konuşulanlar ise Ceren'in Nedim'le evleneceği yönünde...