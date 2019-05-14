Zalim İstanbul'da Ceren kimle evleniyor? İzleyicilerin merak ettiği soru...
Zalim İstanbul'un 7. bölümünde Şeniz, Ceren'i allayıp pullayıp nikah masasına oturuyor. Ceren Cenk'le evleneceğini düşünürken gördüğü kişi karşında ağzı açık kalıyor. Şimdi tüm seyirciler bu kişinin kim olduğunu merak ediyor...
Ekranların en çok izlenilen ve farklı konusuyla seyirciyi ekrana bağlayan dizisi Zalim İstanbul'un 7. bölümü dün akşam seyirciyle buluştu. Dizinin son bölümünde Şeniz'in oyununa gelen Ceren, gelinliğini giyip kuğu gibi olduğunu zannederken gördüğü manzara karşısında deyim yerindeyse küçük dilini yutuyor.
Cenk'le evleneceğini düşünen Ceren nikah masasına oturmaya hazırlanırken farklı bir kişiyi karşında görüyor. Şeniz'in "sürpriz"i Ceren'i dumur ediyor. Şimdi seyirciler bu kişiyi merak ediyor. Sosyal medyada konuşulanlar ise Ceren'in Nedim'le evleneceği yönünde...