Magazin Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin yeni bir aşka yelken açtı

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin yeni bir aşka yelken açtı

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Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin yeni bir aşka yelken açtı

Zalim İstanbul dizisinin kötü kalpli Ceren'i Bahar Şahin, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin kadrosundaki Cenan Adıgüzel ile aşk yaşamaya başladı. Şahin, aşkını Instagram'dan paylaştı.

03 Şubat 2020, Pazartesi 21:04 Son Güncelleme:
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Zalim İstanbul dizisinin Ceren'i Bahar Şahin Instagram hesabının hikaye bölümünden aşkını ilan etti.

Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'la olan ilişkisinin bitmesinin ardından yeni bir aşka yelken açtı. Şahin, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de alt yapının başında olan Cenan Adıgüzel ile ilişki yaşamaya başladı.  

Daha önce arkadaş olan ve dostluklarının aşka dönüşmesiyle birlikte olmaya başlayan iki genç oyuncu, sosyal medyada hayranlarından büyük destek buldu.

İdolü Serenay Sarıkaya

Zalim İstanbul'daki "Ceren" karakteriyle ilgili konuşan Bahar Şahin İlk kez böylesine gözü kara bir karakteri oynadığını belirtip “İdolüm; Serenay Sarıkaya. Hem akıllı, hem güzel, hem de yetenekli ve başarılı. Onu kendime örnek alıyorum” diye konuşmuştu.


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