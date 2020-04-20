Zalim İstanbul’un Damla’sı Simay Barlas imajını yeniledi

"Damla Karaçay" karakteri ile Zalim İstanbul dizisinde dikkatleri üzerine çeken Simay Barlas Instagram hesabından karantina günlerine dair paylaşımlar yapıyor. Güzel oyuncu son paylaşımında saçlarıyla gündeme geldi. Düz saçlarından vazgeçen Barlas yeni imajıyla da hayranlarından tam not aldı.

Dizide düz saçları ile göremeye alışkın olduğumuz güzel oyuncu, kıvırcık saçlarıyla da çok beğenildi.



