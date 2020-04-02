Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'da Nedim karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Berker Güven, corona virüs salgını nedeniyle dizinin çekimlerine ara verilince imaj yeniledi.

Dizide sakallarıyla tanıdığımız Berker Güven imaj değişikliğine gidip sakallarını kesti.

Berker Güven, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla üzerindeki mavi tişörtü ile yeni imajını "Sen de mavi giy, fotoğrafını paylaş. Dünya Otizm Günü’ne farkındalık yarat! Not : Evet, sakalımı kestim" notuyla takipçileri ile paylaştı.



