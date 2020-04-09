Magazin Zalim İstanbul'un Nedim'i Berker Güven'den 'Sürpriz' haber

Zalim İstanbul'un Nedim'i Berker Güven'den 'Sürpriz' haber

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Zalim İstanbul'un Nedim'i Berker Güven'den 'Sürpriz' haber

Zalim İstanbul dizisinde Nedim karakteri ile tanınan Berker Güven Yotube'da program yapacağını duyurdu. Programın gelirlerini ise corona virüs mağduru ailelere verecek.

09 Nisan 2020, Perşembe 22:06 Son Güncelleme:
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Berker Güven'in Nedim karakterine hayat verdiği Zalim İstanbul dizisi setinde corona virüs salgını nedeniyle çalışmalar durduruldu. Berker Güven de herkes gibi evinde karantinaya girdi.

Yakışıklı oyuncu, Instagram hesabından Youtube’da ünlü isimleri konuk edeceği sohbet programları yapacağını duyurdu.

"Berker Güven'le Hoş Bi' sohbet"

Güven, "Sürpriz" notuyla duyurduğu "Berker Güven'le Hoş Bi' sohbet" adlı programına ilk olarak Zalim İstanbul dizisindeki rol arkadaşları Ozan Dolunay, Sera Kutlubey, Bahar Şahin gibi isimleri konuk edecek.

Ünlü oyuncu, mesajında programın Youtube’da yayınlanması ile elde edilecek gelirlerin ise corona virüs salgınından zarar gören aileler için kullanılacağını duyurdu.

https://www.instagram.com/p/B-xLaEypkkS/?utm_source=ig_web_copy_link


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