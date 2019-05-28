Kanal D’nin sevilen dizisi Zalim İstanbul’un dün akşam sezon finali yaptı. Cemre’nin Nedim’i kaçırması izleyenleri heyecanlandırdı. Peki, Peki, Zalim İstanbul'un sezon finalinde neler oldu? Şeniz’in büyük sırrı ne? Nedim çocukluğunda Şeniz ile ilgili ne gördü? İşte detaylar…

Ceren Nedim’in iyileşme emareleri gösterdiğini görür. Nedim’in Şeniz’in boğazına yapıştığını bilen Ceren kendini korumak için yanına bıçak alır. Hatta Nedim’den korktuğu için geceleri onu bağlar.

Cenk, Nedim ve Ceren evliliğinin sırrını çözmeye çalışır ve Ceren ile konuşmaya karar verir. Ceren, Cenk ile tartıştıktan sonra yanında getirdiği bıçağı kendisine saplar. Ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi Cemre yapar. Hastaneye yetiştirilen Ceren hemen ameliyata alınır. Karın boşluğuna saplanan bıçak bebeğe zarar vermez; fakat, doktorun Ceren'in durumunu Seher'e ve diğerlerine anlatmasıyla bebek sırrı ortaya çıkar. Seher çok şaşkındır. Bebeğin evlendiği Nedim'den olduğu söylenir. Cemre ise, ortada tuhaf şeylerin döndüğünü düşünür. Cenk'in açıklamasını da Şeniz engeller. Olaylar bu andan itibaren içinden çıkılamaz bir duruma doğru evrilir. Bebek olayının ortaya çıkmasıyla birlikte Ceren ile Nedim’in düğün merasimleri için hazırlıklar yapılır.

Gerilimin giderek tırmandığı Zalim İstanbul’da Nedim’in sakat kalmasına neden olan Şeniz’in büyük sırrı ortaya çıkar. Nedim 5-6 yaşlarındayken annesini yeni kaybettiği yıllarda babası ile Şeniz’i aynı yatakta yakalar. İşte Şeniz’in Nedim’den kurtulmak istemesinin asıl nedeni de budur. Nedim o günleri daha dünmüş gibi hafızasında saklar. Nedim de kendisine verilen ilaçları bir şekilde yutmadan çıkarmayı başarmış, Ceren’in iyileşmemesi için vermediği ilaçlar Nedim’in giderek daha iyi olmasına sebep olmuştur.

Şeniz gibi kardeşi Ceren’in de Nedim’e zarar verdiğini düşünen Cemre düğün günü Nedim’i kaçırmaya karar verir. Odasına gittiğinde Nedim’in ellerindeki izleri gören Cemre Nedim’i evden kaçırır. Yeni sezonda izleyicinin kafasında tek bir soru var! Nedim iyileşecek mi?