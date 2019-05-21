Zalim İstanbul’un dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Şeniz'in, kurduğu plan tıkır tıkır işler. Ceren ve Nedim nikah masasına oturur ve evlenirler. İşte Zalim İstanbul’da Ceren ve Nedim’in evlendiği o sahne!

Ceren, olacaklardan habersiz Cenk ile evlenme hayalleri kurar. Ceren çoktan Şeniz’in tuzağına düşmüştür bile. Giydiği gelinlikle odaya girdiğinde şok olur. Nikah masasında Cenk yerine Nedim oturmaktadır. Şeniz, tuzağının işlemesinden dolayı çok mutludur. Ceren'i alarak başka bir odaya giden Şeniz olayın nasıl gerçekleşeceğini anlatır. Nedim ile evlenmezse başına neler geleceğini anlatır. Ceren göz yaşları içinde Şeniz'in tehditlerini dinler ve mecburen kabul eder. Ceren, her türlü itiraza karşın Şeniz'in tehditleri karşısında boyun eğmek zorunda kalır. İstemeye istemeye nikah masasına oturur. Ceren ve Nedim evlenir.

ŞENİZ'İN OYUNUYLA CEREN VE NEDİM KARI-KOCA OLUYOR!

Ceren, Cenk ile evleneceğini düşünerek çok mutludur. Gelinliğin içinde nikah masasının olduğu odaya girdiğinde şok olur. Nikah masasında Cenk yerine Nedim oturmaktadır. Şeniz, tuzağının işlemesinden dolayı çok mutludur. Ceren'i alarak başka bir odaya giden Şeniz olayın nasıl gerçekleşeceğini anlatır. Nedim ile evlenmezse başına neler geleceğini anlatır. Ceren göz yaşları içinde Şeniz'in tehditlerini dinler ve mecburen kabul eder. Nikah masasına döner ve imza atar. Ceren ve Nedim artık evlidir...

İŞTE NEDİM VE CEREN’İN EVLENDİĞİ O SAHNE!