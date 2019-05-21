Kanal D’nin sevilen dizisi Zalim İstanbul’un 8. Bölümü dün akşam izleyici ile buluştu. Gerilim ve dram yüklü Zalim İstanbul’un yeni bölümünde Nedim’in evlendiğini duyan Agah’ın gözyaşı döktüğü o sahne yürekleri dağladı. İşte Agah’ın Nedim’e yaptığı o duygusal konuşma!

20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 8. yeni bölümünde Ceren ve Nedim evleniyor!

Agah köşke gelip Ceren ve Cenk'i görünce çok şaşırır. Duruma anlam veremez. Şeniz'in DNA raporuyla olan açıklamaları sonrası evliliği kabullenmek zorunda kalır.

Agah, Nedim'in odasına girer. Nedim hala damatlıkladır. Karşısında çöken Agah ağlamaya başlar. Nedim de ağlar. Bu sırada Agah, Nedim'in çocukluğunu görmeye başlar. Çocuk, Agah'ın gözlerindeki yaşları siler. Sonra Agah, Nedim'in damatlığını çıkarmaya başlar ve ona hissettiklerini duygu dolu sözcüklerle anlatır.

İŞTE AGAH’IN AĞLADIĞI O SAHNE!