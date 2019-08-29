Zalim İstanbul’un yeni fragmanı yayında! Nedim iyileşti mi?

Başrollerinde Fikret Kuşkan (Agah), Deniz Uğur (Seher), Mine Tugay (Şeniz), Ozan Dolunay (Cenk), Simay Barlas (Damla), Berker Güven (Nedim), Bahar Şahin (Ceren), Sera Kutlubey (Cemre), İdris Nebi Taşkan (Civan), Ayşen Sezerel (Neriman), Gamze Demirbilek'in (Nurten) olduğu Zalim istanbul yakında Kanal D'de başlıyor!

Zalim İstanbul'un sezon finalinde Ceren, Nedim'in sakat halinden korktuğu için gece kollarını bağlar. Bu kendisi için aldığı bir önlemdir; fakat, Cemre'nin karar vermesine neden olur. Nedim'in düğün gecesi Cemre onunla konuşmak için odaya girer. Çok üzgündür. Bu sırada Nedim'in kollarındaki ip izlerini görür. Ceren'in yaptığını onaylayan Nedim'in gözlerine bakar ve cesurca bir karar alır. Bu kararını ona da söyler. Nedim'den olur tepkisi geldiğinde harekete geçer. Nedim'i köşkten kaçırır. Gemiye binen Cemre ve Nedim mutluluğa doğru yol alırlar...

Yeni sezon Cemre ve Nedim'in konağa dönüşüyle mi başlıyor? Karaçay malikanesine yürüyerek gelen kişi Nedim mi?

İŞTE ZALİM İSTANBUL FRAGMANI!