Zalim Prens William

İngiliz Prens William ile kardeşi Prens Harry’nin arasından su sızmıyordu. Anneleri Lady Diana’nın ölümünün ardından birbirlerine iyice kenetlenmişlerdi. Fakat geçtiğimiz aylarda işler değişti. Harry, eşi Düşes Meghan ile birlikte Kraliyet’ten ayrılmaya karar verdi.

Başta Kraliçe Elizabeth olmak üzere tüm aile, Harry’ye bir kez daha düşünme çağrısı yaptı. Hatta 13 Ocak’ta Harry, William, babaları Prens Charles ve Kraliçe’nin katıldığı bir zirve yapıldı. Ancak Harry fikrini değiştirmedi.

'İmaj kurtarma'

Harry, önceki gün İngiltere’de kraliyetteki son resmi törenine katıldı. Kardeşini 2 aydır görmeyen William, törende Harry’nin selamına basit bir baş hareketiyle yanıt verdi. Törenden önce de Harry’nin Kraliçe, Charles ve William ile bir araya gelmesine izin verilmedi.

Sosyal medyada birçok kişi William’ı kabalıkla, Harry’ye zulüm uygulamakla suçladı. Tepkiler üzerine William ve Kate’in Instagram hesabından Harry ile Meghan’ın törenden fotoğrafları paylaşıldı. Bu kez de “İmajı kurtarmaya çalışıyorlar” yorumu yapıldı.

Veda pozu

Törenin ardından Düşes Meghan otomobile binerken görüntülendi. Son resmi görevinden ayrılan Meghan, tablo gibi bir veda pozu verdi.



