Zam farkı yatıyor

12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Ocak’ta açıklanan enflasyonla birlikte belli olmuştu. Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisine bu aydan itibaren yüzde 6.49 zam yansıtılacak. SSK’lı emeklilerin zamlı maaşları 26 Ocak’a kadar yatırılacak. Bağkur emeklileri ise zam farkı ekli maaşlarını 25-28 Ocak tarihleri arasında çekecek.

Yüzde 1.49 ek ödeme

Memur ve memur emeklisi ocakta yüzde 4’lük toplu sözleşmeye ek olarak yüzde 1.49’luk fark alacaktı. Memur emeklileri her ayın 1-5’i arasında maaş alıyor. Memur emeklisi toplu sözleşme zammını bu tarihler arasında çekti. Ancak ocak zam farkı maaşın yattığı tarihlerde yetişmemişti. Bu farkların ay sonuna kadar veya en geç şubat maaşıyla birlikte ödeneceği tahmin ediliyordu.

Toplam 500 milyon TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün memur emeklilerinin zam farkının hesaplara yatmaya başladığını duyurdu. Bakan Selçuk, “Bu kapsamda, 2 milyon 274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş maaş farkı yatırılacak. Emeklilerin yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Dul ve yetime

SSK, Bağkur emeklilerinin dul ve yetimleri de yüzde 6.49 zam alacak. Örneğin; hissesine 500 lira maaş düşen bir dul ve yetimin yeni maaşı 532 lira olacak.

Memur da alacak

Memurlar her ayın 15’inde maaşını çekiyor ve zamlı maaşlar 15 Ocak'ta hesaplara yattı. Fakat memurlar, 15 Aralık 2019’da 15 Aralık 2019 ila 14 Ocak 2020 arasındaki maaşını peşin almıştı. Bu durumda 2020 için 14 günlük zamlı maaş farkı yansıtılmadı. Memura ayrıca bağlı oldukları daireler hazırladıkça 14 günlük fark yatırılacak.

Kim, ne zaman alacak?

SSK’lı emekli için

Tahsis numarasının son rakamı

▼ 9 olanlara her ayın 17’sinde

▼ 7 olanlara her ayın 18’inde

▼ 5 olanlara her ayın 19’unda

▼ 3 olanlara her ayın 20’sinde

▼ 1 olanlara her ayın 21’inde

▼ 8 olanlara her ayın 22’sinde

▼ 6 olanlara her ayın 23’ünde

▼ 4 olanlara her ayın 24’ünde

▼ 2 olanlara her ayın 25’inde

▼ 0 olanlara her ayın 26’sında

Bağkurlu emekli için

Tahsis numarasının son rakamı

▼ 9,7 ve 5 olanlara her ayın 25’inde

▼ 3 ve 1 olanlara her ayın 26’sında

▼ 8,6 ve 4 olanlara her ayın 27’sinde

▼ 2 ve 0 olanlara her ayın 28’inde

NOT: Tahsis numarası emekli kartındaki son numaradır. Ödeme günü cumartesiye rastlayan gruba cuma, pazara rastlayan gruba ise pazartesi günü ödeme yapılıyor.