Zam geldi ama... 'Fedakarlık senesi tavsiye ediyoruz'

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart 2020’den itibaren yüz yüze eğitime sık sık ara verildi. Bu sırada öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için EBA sistemi ile online yani uzaktan eğitime geçildi. Öğrencilerin okula gidemedikleri dönemlere ait servis, yemek ve özel okullara ödenen ücretlerin ailelere iadesi konusu da uzun süre gündem oldu. Bu belirsizliklerin giderilmesi için pandeminin devam ettiği 2021-2022 eğitim-öğretim yılına ise daha bilinçli başlanıyor.

YÜZDE 15-20 FİYAT ARTIŞI

Okulların 6 Eylül’de açılması planlanıyor. Kayıtlar ise sürüyor. Özel okullar, bu yıl velilerden en fazla enflasyona endeksli olarak belirlenen yüzde 24.72 oranında fark talep edebilme hakkına sahip. Erken kayıtların başladığı mart ayından itibaren sektörde hiç bir okulun bu tavan oranı talep etmediğini belirten Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk, okulların pandemiden etkilenen aileleri de düşünerek bu yıl eğitim ücretine yüzde 15-20 aralığında zam yaptığını açıkladı.

SERVİS VE YEMEKTE DURUM

Hatta mayıs sonunda biten erken kayıt döneminde ise zam oranının yüzde 5-10 arasında olduğunu belirten Öztürk, erken kayıtta ailelere peşin fiyatına taksit imkanının da sunulduğunu söyledi. Servis fiyatının ağustos sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nün (UKOME) belirleyeceği rakam üzerinden ayarlanacağını belirten Öztürk, gıda enflasyonunun çok yüksek olmasına rağmen yemek ücretindeki artışın ise yüzde 25’i geçmeyeceğini söyledi.

BU YIL ÜCRETLER NE KADAR?

Zafer Öztürk, “Özel okuların fedekarlık senesi. Şu dönemde herkes üzerine düşeni yerine getirmeli, okullara da bunu tavsiye ediyoruz. Velileri de tedarikçileri de korumak zorundayız” dedi. Kayıtların yüz yüze yapıldığını ve ilginin yoğun olduğunu belirten Öztürk, aşılanmanın da etkisiyle yeni sezonda eğitimde aksama beklemediklerini söyledi. Bu yıl özel okul eğitim fiyat aralığı 15-120 bin lira. Ortalama ise 20-25 bin lira. Buna yemek, servis, kıyafet ve yayınlar da eklendiğinde 30 bin lirayı buluyor.

ONLINE EĞİTİMDE YÜKSEK BAŞARI

Online eğitimin okullar tarafından ciddi oranda sağlandığını belirten Zafer Öztürk, “Özel okul sektörü, pandemiden alnının akıyla çıktı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) araştırmasına göre, özel okullarda online eğitimin başarı oranı yüzde 83 oldu. Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) özel okul öğrencilerinin önlerde olduğunu görüyoruz. Devlet de EBA ile başarı yakalamak için ciddi bir gayret gösterdi. Böylece dünyada en iyi online eğitim yapan ülkelerden biri olduk” dedi.

BURS ORANLARI ARTIRILDI

Pandemide özel okullarda burs oranlarının artırıldığını belirten Öztürk, şunları söyledi:

“Özel okullarda yüzde 15 civarında burslu öğrenci okutuluyor. Önceden yüzde 50 veya yüzde 100 bursluluk hakkı tanınıyordu. Devlet, geçen yıl özel okullara parçalı burs imkanı sağladı. Yani yüzde 25 ve yüzde 75 bursluluk seçenekleri de eklendi. Böylece pandemide ekonomik durumu bozulan velilerin yükü hafifletildi ve burstan daha fazla öğrencinin faydalanması sağlandı. Yüzde 25, yüzde 50, yüzde 75 ve yüzde 100 şeklindeki parçalı burs imkanı, bu yıl da sürecek.”

PANDEMİNİN ETKİSİ

1000 KURUM KAPANDI 25 BİN ÖĞRETMEN İŞSİZ KALDI

Pandeminin eğitim sektörüne etkisi ağır oldu. Zafer Öztürk, koronanın özel okullara 1 yıllık faturasını şöyle özetledi:

2020’de Türkiye’de 12 binden fazla özel okul vardı. Bunun 1000’i kapandı, 1000’e yakını ise el değiştirdi.

1 milyon 400 binden fazla öğrenci vardı. 350 bin civarında öğrenci özel eğitim sisteminden çıktı.

350 bin öğrencinin 60 bine yakını devlet okuluna geçti. Öğrenci kaybının yüzde 70’i okul öncesi grubunda yaşandı. En çok okul öncesi ve yeni açılan okullarımız pandeminin etkisini hissetti ve kapanan okullar ağırlıklı bunlar oldu.

Özel okullarda 150 binden fazla öğretmenimiz vardı. Kapanan okullardan kaynaklı olarak 25 bin öğretmenimiz işsiz kaldı. Pandemide işten çıkarma yasağı uygulandı ama kurum kapanınca yapacak bir şey de olamadı.

Kaybedilen öğrenci açığı 2-3 yılda, öğretmen açığı ise 1-2 yılda ancak kapatılabilir. Özel okullarda 9 öğrenciye 1 öğretmen düşer. Gelecek dönem yaralarımızın sarılacağına inanıyoruz.

Pandemide okulların kapalı olduğu dönemlerde veremediğimiz hizmetlerin (yemek, servis) parasını, Katma Değer Vergisi’nin yüzde 8’den 1’e indirilmesi sonucu oluşan aradaki farkı, okullar velilere iade etti. Bunu yapmayan okullar ise veliler tarafından tüketici hakem heyetlerine götürüldü.

Pandemide merdivenaltı kurslar yaygınlaştı.