Zam geldi, hesaba yatıyor! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor...

Türkiye’de vatandaşlara destek sağlayan çok sayıda kamu kurumu var. Bunlardan biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) de düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardım parası veriyor. Annesi ya da babası olmayan (yetim) muhtaç çocuklar ile yüzde 40 ve üzeri engeli olanlara Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bağladığı maaş, geçen yıl 967 lirayken, bu yıl 1.037 liraya yükseldi.

ARANAN ŞARTLAR

Bu imkandan faydalanabilmek için muhtaç aylığı bağlanacak kişinin, sosyal güvencesinin olmaması, herhangi bir gelir veya aylığının bulunmaması ve mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması gerekiyor. Ayrıca gelir getirici taşınır ve taşınmaz malının (ev gibi) bulunmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin muhtaç aylığı miktarını (1.037 lira) geçmemesi şartı da var.

NASIL BAŞVURULUR?

Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler, başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise özrünü belirten sağlık kurulu raporunu ekleyerek, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilir. Ayrıca genel müdürlüğün internet sitesi (vgm.gov.tr) üzerinden de başvuru yapılıyor. Aynı aileden sadece bir kişiye aylık bağlanabiliyor. Muhtaç aylığının kaç kişiye verileceği vakıfların bütçesine göre belirleniyor.

BAŞKA NELER VAR?

Muhtaç aylığı alan kişiler, maaşın yanı sıra sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlanıyor. Vakıflar, sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlara kuru gıda yardımı da yapıyor. En yakın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden bu konuda bilgi alınabilir.

HANGİ DURUMDA KESİLİR?

Maaşın ödenemeyeceği bazı durumlar var. Aylık alanın vefatı, muhtaçlığın ortadan kalkması ya da kişinin bakım altına alınması, yetim erkek çocuğun 18, yükseköğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması, aylığın aralıksız 3 ay alınmaması halinin tespitini takip eden ay başından itibaren aylıklar kesilir.