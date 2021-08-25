Zam mesaisi başladı! Binlerce işçi bekliyordu! Yüzde 29...

127 bin işçiyi temsil eden Türkiye Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında gerçekleşecek toplu sözleşme görüşmeleri eylül ayında başlayacak. 60 gün sürecek pazarlık süreci öncesinde, Türk Metal, 2022 yılının ilk altı ayı için yüzde 29,57, ikinci altı ayı için enflasyon oranında zam talebinde bulundu…

TÜRK METAL SENDİKASININ TALEPLERİ NELER?

Türk Metal Sendikası, 127 bin işçinin maaşına yapılacak zam, mali ve sosyal haklar konusundaki taleplerini hazırladı. Pazarlık sürecine günler kala yapılan açıklamada, Türk Metal Sendikası,

2022 yılının ilk altı ayı için yüzde 29,57, ikinci altı ayı için enflasyon oranı,

2023 yılının ilk altı ayı için enflasyon oranı artı saatlik 1 TL, ikinci altı ayı enflasyon oranında zam artışı istedi.

Sosyal yardımlara ise 2022 yılı için yüzde 35, 2023 yılı içinse enflasyon artı yüzde 4 zam talep etti.

SENDİKA GENEL BAŞKANI KAVLAK: TALEPLER ÜYELERİN GÖRÜŞLERİ ALINARAK HAZIRLANDI

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, düzenlediği basın toplantısında sözleşmenin 2021 Eylül ile 2023 Eylül dönemini kapsadığının altını çizdi ve daha önceki sözleşmede olduğu gibi bu sözleşmedeki talepleri de üyelerin görüşlerini dikkate alarak hazırladıklarına vurgu yaptı.

Sözleşme çalışmalarına yaklaşık iki ay önce başladıklarını kaydeden Kavlak, bu kapsamda 120 bin üyeye anket uyguladıklarını ve aynı zamanda bir araştırma şirketine 10 binin üzerinde üyenin katılımıyla araştırma yaptırdıklarını belirtti.

Anket ve araştırma sonuçlarına göre, taleplerin belirlendiğini aktaran Sendika Genel Başkanı Kavlak, MESS'e bağlı iş yerlerinde görev yapan 700 temsilcileriyle gerçekleştirilen bir çalıştayda temsilcilerin de görüşlerinin alınarak Başkanlar Kurulunca taleplere son şeklinin verildiğini kaydetti.

İLK YILIN İLK ALTI AYINDA YÜZDE 29,57 ZAM TALEBİ

Kavlak, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nin Türkiye'nin en büyük özel sektör toplu iş sözleşmesi niteliğinde olduğunun altını çizdi ve sözleşmeye dair taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Saatlik ücreti 20,50 liranın altında olanlara, bu ücreti geçmemek üzere saatlik ücretlerinin 90 kuruş iyileştirmesini istiyoruz. Bunun yüzdelik getirisi yüzde 2,57 oluyor.

Bunun yanında bütün ücretlere yüzde 27 zam istiyoruz. Bunların toplamı olarak ilk yılın ilk altı ayı yüzde 29,57, ikinci altı ay enflasyon oranı, üçüncü altı ay enflasyon oranı artı saatlik 1 lira, dördüncü altı ay enflasyon oranı, sosyal yardımlara ilk yıl yüzde 35 zam, ikinci yıl enflasyon artı yüzde 4 zam talep ediyoruz."

SOSYAL HAKLARDA İYİLEŞTİRME TALEBİ

İşçilere yapılacak maaş zammı taleplerinin yanı sıra çalışanları kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortasının eş ve çocukların da dahil edilmesi, gece çalışma tazminatı, mazeret izni, bakım onarım ve teknik personel tazminatı, anaokulunda çocuğu olanlara yardım ve işe giriş ücreti gibi talepler de bulunuyor.