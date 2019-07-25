Zam pazarlığı başlıyor

3.2 milyon memur ile 2.3 milyon memur emeklisinin zam pazarlığında geri sayım başladı. Toplu sözleşme görüşmeleri, 7 gün sonra başlayacak ve önümüzdeki iki yıl geçerli olacak zam oranları belirlenecek. Görüşmelere sayılı günler kala, memur kesimi temsil eden üç sendikanın talebi belli oldu. Bunlardan Türkiye Kamu- Sen, önceki gün 2020-2021 Toplu Sözleşmesi’nde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10 artı 10, ikinci yıl yüzde 8 artı 8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etmişti.

REFAH PAYI MASADA

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) da 2020 yılı için toplam yüzde 38 artış talebinde bulunmuştu. Toplu sözleşmede memur ve emekliler adına yetkili sendika Memur-Sen’in talebi de dün belli oldu. Memur-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi’nde taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8 artı 7, ikinci yıl yüzde 6 artı 6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulundu. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, bu taleplerin makul ve karşılanabilir olduğunu söyledi.

DÜŞÜK MAAŞLIYA İLAVE

Ali Yalçın, “200 lira seyyanen zam yoluyla en düşük ve en yüksek devlet memuru maaşı arasındaki makasın oransal zam yoluyla açılması durumunu regüle etmeyi, nispeten düşük maaş alan kamu görevlilerine bu yolla ilave maaş-gelir artışı öngörüyoruz” diye konuştu. Yalçın ayrıca, 3600 ek gösterge konusundaki vaadin yerine getirilmesini istediklerini ve bu vaadin genişletilmesini pazarlık masasına taşıyacaklarını söyledi.

UZLAŞI VE ORTAK ANLAYIŞLA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5’inci Dönem Toplu Sözleşmesi'yle ilgili, şunları söyledi: “Her zaman sosyal diyaloga ve istişare mekanizmalarına çok önem veriyoruz. Bu süreci, uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Vermiş olduğunuz teklifi biz de kamu heyeti olarak değerlendireceğiz. Varacağımız noktanın herkes için makul bir sonuç olacağını umuyorum. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Pazarlıkta kamu kesimini ‘Kamu İşveren Heyeti’ temsil edecek. Heyete Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek. Yasaya göre; görüşmeler 1 ay sürecek. Anlaşma sağlanamazsa devreye ‘Hakem Kurulu’ girecek. Kurul, en geç 31 Ağustos’a kadar zammı belirlemiş olacak. Karar 3 gün içinde taraflara iletilecek ve Resmi Gazete’de yayımlanacak.

İŞTE MEMUR KESİMİNİN DİĞER TALEPLERİ

✔ Sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli.

✔ Süreli-süresiz sözleşmeli ayrımı sözleşmeli personel istihdamı ayıbı son bulmalı.

✔ Gelir Vergisi yıl boyu yüzde 15 sabit oran uygulanmalı.

✔ Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulmalı ya da 754 lira kreş yardımı yapılmalı.

✔ Toplu sözleşme ikramiyesi 103 liradan 216 liraya yükseltilmeli.

✔ Eş yardımı 295 liradan 576 liraya çıkartılmalı.

✔ Çocuk yardımı 35-70 liradan 144 liraya yükseltilmeli.

✔ Bütün kamu görevlilerine ilk yıl 450 ikinci yıl 600 lira giyim yardımı verilmeli.

✔ Servis hizmetinden tüm kamu görevlileri yararlandırılmalı.

✔ Bayram ikramiyesi kamu görevlilerine de verilmeli. İkramiye 2630 lira olmalı.

✔ 3600 ek gösterge vaadi yerine getirilmeli.