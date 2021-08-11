Ekonomi Zam pazarlığı sonuçlandı! Bugün açıklanacak

Zam pazarlığı sonuçlandı! Bugün açıklanacak

Ekonomi

Zam pazarlığı sonuçlandı! Bugün açıklanacak

Kamuda çalışan 700 bin işçinin toplu iş sözleşme görüşmeleri sonuçlandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin saat 14.30'da TÜRK-İŞ'e giderek açıklama yapacak.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 12:27 Son Güncelleme:
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Kamuda çalışan 700 bin işçinin toplu iş sözleşme görüşmeleri sonuçlandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin saat 14.30'da TÜRK-İŞ'e giderek açıklama yapacak.

Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu.

Bu teklif üzerine 8 Temmuz'da hükümet, işçilere brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etmiş ancak sendikalar bu teklifi geri çevirmişti


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