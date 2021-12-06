Zaman makinesi ve ışınlanma aslında çoktan bulunmuş

Varsa yanında eşlik eden ya da eşlik ettiği çocuğa da bu yolculukta bir yer verebilir, birlikte aynı sahnelere birbirinden farklı gözlerle ve bambaşka açılarla bakabilirler. Bakış açılarındaki farklılıkları gözlemleyebilirler, bu duruma birlikte şaşırabilirler. Aynı kitap üzerine tartışarak olaylara ve karakterlere yaklaşımlarını anlayabilirler.





En değerlisi bu sayede birbirlerini daha yakından tanıyabilirler, olaylara nasıl yaklaştıklarını, karakterlere karşı ne hissettiklerini gördükçe yalnızca o kitaba değil aslında hayatta olan bitene nasıl yaklaştıklarını, nasıl yaşadıklarını kavrayabilirler. Okuyucunun hem kendiyle hem okumaya eşlik eden diğer kişilerle yaşadığı bu tanışmalar ilişkilerini gitgide kuvvetlendirir. Ayrıca nitelikli kitapları okudukça çoğalan kelime kapasitesi ile etkili ifade becerisi kazanımı, gelişen empati yeteneği, artan dikkat performansı ve yükselen yaratıcılık seviyesi gibi faydalar hayatta bize her alanda eşlik eder.





Aile ve sosyal ortamlardaki ilişkilerimiz, iş ve akademik başarılarımız, zorlu yaşam olayları, sorun çözme becerilerimiz arasında okuduğumuz kitaplardan kazandığımız özellikleri kullanırız. Kitaplar yaşam boyu bizleri desteklerler. Kitap üzerinden ister bireysel ister beraber çıkılan bu yolculukta, yolcuların yeni gibi görünen dünyalarda kendi dünyalarını daha yakından keşfetmeleri ve yaşam ile ilişkilerini geliştirmeleri kaçınılmazdır.