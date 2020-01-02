Zamana direniş! Brooke Shields bikinili fotoğrafını paylaştı

14 yaşındayken rol aldığı 1980 yapımı ‘Mavi Göl’ filminde güzelliğiyle dünyayı kendisine hayran bırakan Brooke Shields önceki gün denizde çekilmiş bikinili fotoğrafını paylaştı.

54 yaşındaki oyuncu, fotoğrafa “Başka bir mavi göl” diye yorum yaptı. Ünlü oyuncu düzgün fiziği ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş.

Magazin gündeminde ilk sıralardaydı

Bir dönem mavi gözleri, kumral saçları ve hiç aldırmadığı kaşlarıyla güzelliğin simgesiydi Brooke Shields... Uzun yıllar da bu özelliğini korudu. Yaşadığı aşklar, evlilikler, bekaretini korumak için gösterdiği çaba yıllarca onu magazin gündeminde ilk sıralarda tuttu.