Zamanın son trendi seramik işçiliği

Hem boş zamanlarını değerlendirmek, hem de aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen kadınlar, aldıkları seramik işleme eğitimlerinin ardından kurdukları küçük atölyelerde el emeği göz nuru ile üretime başladı. Fakat piyasada ayakta durabilmek ve seramik üreticisi büyük işletmelerle başa çıkabilmek için ürünlerini sunabilecek bir pazara ihtiyaçları vardı. Toplumda kültürel sanata olan ilginin artmasının yanı sıra el yapımı ürünlerin daha sağlıklı olduğunu göz önünde bulunduran Alegori Mimarlık, tamamen doğal olarak elde edilen vazo, çaydanlık, kupa ve kedi-köpek mama kabı gibi el yapımı seramik eşya sektöründe oluşturduğu pazarla, üretici kadınların hem piyasada olmasını sağladı hem de heveslerini artırdı.

Kadınların yaşamın her alanında varlığını çok önemsediğini söyleyen Alegori Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Kılıç, kadının yaşama ne kadar çok dokunursa, özellikle de ekonomik faaliyetlere katılımı ne kadar artarsa; ekonominin de o kadar güçleneceğine inandığını söylüyor.

Tamamen el işçiliğine dayalı olan hijyen seramik eşyalar sınırlı sayıda üretilse de kadınlar, gecelerini gündüzlerine katarak hiçbir sipariş boş çevirmiyor.