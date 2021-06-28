Egzersiz & Diyet 'Zamanlama diyeti' ömrü uzatıyor: Hangi yiyecek ne zaman yenmeli?

'Zamanlama diyeti' ömrü uzatıyor: Hangi yiyecek ne zaman yenmeli?

Egzersiz & Diyet

'Zamanlama diyeti' ömrü uzatıyor: Hangi yiyecek ne zaman yenmeli?

Yapılan yeni bir araştırma, yiyecekleri tükettiğimiz zamanın son derece önemli olduğunu ortaya çıkardı. Düzensiz yemek saatleri, yüksek tansiyona ve obeziteye neden olabilir. İşte saati saatine tüketmeniz gereken yiyecekler...

28 Haziran 2021, Pazartesi 09:38 Son Güncelleme:
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Çin’deki araştırmalar, her besinin belli saatlerde yüksek fayda sağladığını belirledi. Doğru zamanda doğru besini tüketmek hem ömrü uzatıyor hem de kiloyu koruyor. Yanlış yiyecek seçimleri, kanserden ya da kalp hastalıklarından ölme riskini yüzde 50 artırıyor. Uzmanlar bu nedenle öğle yemeğinde sebze ve meyve tüketmeyi ve sebze bazlı bir akşam yemeği tüketmeyi öneriyor.

Hangi besinler en çok hangi saatte işe yarıyor?

  • 6.00: Su
  • 8.00: Yulaf
  • 9.00: Kahve
  • 10.00: Kabak çekirdeği
  • 11.00: Kereviz
  • 12.00: Somon
  • 13.00: Salata
  • 14.00: Yabanmersini
  • 15.00: Muz
  • 16.00: Pancar ve zencefilli içecek
  • 17.00: Kurutulmuş meyve ve badem
  • 18.00: Bira
  • 19.00: Hindi
  • 20.00: Şarap
  • 21.00: Fasulye
  • 22.00: Kuşkonmaz
  • 23.00: Kiraz.


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