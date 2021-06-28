'Zamanlama diyeti' ömrü uzatıyor: Hangi yiyecek ne zaman yenmeli?

Çin’deki araştırmalar, her besinin belli saatlerde yüksek fayda sağladığını belirledi. Doğru zamanda doğru besini tüketmek hem ömrü uzatıyor hem de kiloyu koruyor. Yanlış yiyecek seçimleri, kanserden ya da kalp hastalıklarından ölme riskini yüzde 50 artırıyor. Uzmanlar bu nedenle öğle yemeğinde sebze ve meyve tüketmeyi ve sebze bazlı bir akşam yemeği tüketmeyi öneriyor.

Hangi besinler en çok hangi saatte işe yarıyor?

6.00: Su

8.00: Yulaf

9.00: Kahve

10.00: Kabak çekirdeği

11.00: Kereviz

12.00: Somon

13.00: Salata

14.00: Yabanmersini

15.00: Muz

16.00: Pancar ve zencefilli içecek

17.00: Kurutulmuş meyve ve badem

18.00: Bira

19.00: Hindi

20.00: Şarap

21.00: Fasulye

22.00: Kuşkonmaz

23.00: Kiraz.







