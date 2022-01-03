Türkiye Zamlı ekmek satan fırınlara ceza yağdı

Zamlı ekmek satan fırınlara ceza yağdı

Türkiye

Zamlı ekmek satan fırınlara ceza yağdı

Bilecik’te bugün itibariyle 230 gramı 2 liradan satılan ekmeğin gramı 200’e düşürülerek 2 buçuk liradan satılmaya başlandı. Yeni fiyat tarifesinin almayarak satış yapan fırınlara zabıtadan ceza yağdı.

03 Ocak 2022, Pazartesi 23:44 Son Güncelleme:
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Bilecik’te Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Ticaret Sanayi Odası’na bağlı fırınlar bugün itibariyle zamlı ekmek ve simit satmaya başladı. Ancak Bilecik’te TSO’a bağlı fırınlar zamlı yeni tarifeyi odalarından almayarak zamlı satışa başlaması zabıtanın gözünden kaçmadı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilk olarak kentteki bakkalları denetledi. Zamlı tarifeden ekmek satan ve bu fiyatı sabah fırıncıların bildirdiği bilgisini alan ekipler hemen fırınlara denetime çıktı. Denetlenen fırınlarda eski tarife görülürken, yeni tarifeyi almadıkları anlaşıldı. Bunun üzerine ekipler fırınlara kabahatler kanununa göre 427’şer lira ceza yazıldı. Ceza yazılan fırıncılar soluğu hemen TSO’da alırken, güncel tarifelerini alarak işyerlerine astılar.

İHA


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