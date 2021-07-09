Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Bayram nedeniyle emekli, dul ve yetim maaşlarının yatırılma tarihi de öne çekildi. Buna göre;

SSK kapsamındaki emeklilerin zamlı temmuz maaşı ile bayram ikramiyeleri, maaş günü 17-18-19-20-21 Temmuz olanlara 13 Temmuz’da, maaş günü 22-23-24-25-26 Temmuz olanlara 14 Temmuz’da ödenecek.

Maaşlarını 1-5 Temmuz’da çekmiş olan memur emeklilerinin zam farkı ile bayram ikramiyesi 15 Temmuz’da yatacak.

Bağkur emeklileri de maaş ve ikramiyelerini 16 Temmuz’da toplu olarak çekecek.