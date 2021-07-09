Ekonomi Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Ekonomi

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emeklilerin 1.100 liralık Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceği açıklanmıştı.

09 Temmuz 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Bayram nedeniyle emekli, dul ve yetim maaşlarının yatırılma tarihi de öne çekildi. Buna göre;

SSK kapsamındaki emeklilerin zamlı temmuz maaşı ile bayram ikramiyeleri, maaş günü 17-18-19-20-21 Temmuz olanlara 13 Temmuz’da, maaş günü 22-23-24-25-26 Temmuz olanlara 14 Temmuz’da ödenecek.

Maaşlarını 1-5 Temmuz’da çekmiş olan memur emeklilerinin zam farkı ile bayram ikramiyesi 15 Temmuz’da yatacak.

Bağkur emeklileri de maaş ve ikramiyelerini 16 Temmuz’da toplu olarak çekecek.

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