Zamlı maaş ve fark yatıyor

Ocakta ise maaşta yüzde 3 toplu sözleşme artışı yapılacaktı. Bu durumda memur ve emeklisi yüzde 3 artı yüzde 4.36 yani toplamda yüzde 7.36 zam almış olacak.

En az 4.402 lira

Enflasyon farkıyla birlikte oluşan yüzde 7.36 zamla en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 258 lira artışla 3.523 liradan 3.782 liraya çıkacak. Bu yıl aile yardım ödeneği 352 lira olacak. Aile yardım ödeneği ve bekar memura 268 lira asgari geçim indirimi ilave edildiğinden en düşük memur maaşı 4.402 liraya çıkıyor.

14 günlük alacağı da var

Zamlı maaşların ödeneceği gün de geldi. Memurlar her ayın 15’inde maaşını çekiyor. Fakat memurlar, 15 Aralık 2020’de, 15 Aralık 2020 ila 14 Ocak 2021 arasındaki maaşını peşin almıştı. Bu durumda 2021 için 14 günlük zamlı maaş farkı yansıtılmadı. Memura ayrıca bağlı oldukları daireler hazırladıkça 14 günlük fark yatırılacak. Bu farkın da 15 Ocak’a yani yarına kadar yetiştirilebileceği ifade ediliyor.

Memur emeklisine ise zam farkının 20-25 Ocak arasında yatabileceği belirtiliyor. Zammı yetersiz bulan ve memurun alım gücünün düştüğünü vurgulayan Memur-Sen yönetimi, kamu görevlilerine seyyanen zam verilmesi talebini Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a iletti.

AÇIKLAMA: TABLO’daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Bu yıl aile yardım ödeneği 352 lira olacak. Aile yardım ödeneği ve bekar birine 268 lira Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ilave edilecek. Çocuk sayısına göre AGİ tutarları, yani maaşlar değişebilir.



