Zap, Gara, Kandil ve Asos'da terör hedefleri vuruldu Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi