Zap Suyu’nda ilk defa su samuru görüntülendi

Karların erimesi ve yağan yağmurla birlikte debisi yükselen Zap Suyu’ndan karaya çıkmış olabileceği tahmin edilen bir su samuru cep telefonuyla görüntülendi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde oturan Yavuz Özek tarafından çekilen videoda, Zap Suyu kenarında yeşillikler arasında görülen su samuru, etrafına bakındıktan sonra gözlerden kayboluyor.

'BU SUDA YAŞAMASI İMKANSIZ'

Zap Vadisi’nde ilk defa su samuru gördüklerini ifade eden Özek, “Bildiğimiz kadarıyla yavaş akan su ve göletlerde yaşarlar. Zap Suyu gibi hırçın bir suda yaşaması imkansız. Tahminen bu hayvan, suların yükselmesiyle Zap Suyu'nun akıntısına kapılarak buralara sürüklenmiş olabilir” diye konuştu.

İHA