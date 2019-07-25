Zap ve Metina bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendiği kaydedildi.

Harekatlarda, bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

AA