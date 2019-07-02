Zap ve Metina'daki terör hedefleri vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

02 Temmuz 2019, Salı 16:37 Son Güncelleme:
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Zap ve Metina'daki terör hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlarla Zap ve Metina bölgelerinde PKK bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

AA

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