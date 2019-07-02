Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlarla Zap ve Metina bölgelerinde PKK bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

AA