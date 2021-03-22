Zar ve taşlar oyunu için malzemeler şöyle;

Bolca taş

kâğıt

kalem

zar

NASIL OYNANIR?

İlk olarak kâğıda istediğiniz kadar satır ve sütun aralığı belirleyip bir tablo oluşturun. Bu tablodaki her bölmeye 6’ya kadar olan rakamları karışık halde yazınız. Çocuğunuzdan zarı atmasını ve gelen rakamı söylemesini isteyin. Tabloda kaç tane bu gelen rakam varsa hepsinin üzerine taşlar yerleştirmesini isteyin.