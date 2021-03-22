Etkinlik Rehberi Zar ve taşlar oyunu

Zar ve taşlar oyunu

Etkinlik Rehberi

Zar ve taşlar oyunu

Zar ve taşlar oyunu çocuğunuzun zihinsel gelişimine katkıda bulunurken, beraber eğlenceli vakit geçirmenizi de sağlayacak. Oyun 3 yaş ve üzeri tüm çocuklar için uygun.

22 Mart 2021, Pazartesi 10:40 Son Güncelleme:
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Zar ve taşlar oyunu için malzemeler şöyle;

  • Bolca taş
  • kâğıt
  • kalem
  • zar

NASIL OYNANIR?

İlk olarak kâğıda istediğiniz kadar satır ve sütun aralığı belirleyip bir tablo oluşturun. Bu tablodaki her bölmeye 6’ya kadar olan rakamları karışık halde yazınız. Çocuğunuzdan zarı atmasını ve gelen rakamı söylemesini isteyin. Tabloda kaç tane bu gelen rakam varsa hepsinin üzerine taşlar yerleştirmesini isteyin.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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