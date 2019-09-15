Zara: Evlilik okulundan mezun oldum

Sanatçı, “Evlilik okulundan mezun oldum. İşim ve kızım Dila’yla çok mutluyum” dedi. Müziğin yanı sıra oyunculuk da yapan Zara, “Deri kıyafetler giyen bir ajanı oynamak isterim. Setlere geri döneceğim” açıklamasını yaptı.

ZARA (NEŞE YILMAZ) KİMDİR?

Zara, 15 Ocak 1976'da Üsküdar, İstanbul’da doğdu. Asıl adı Neşe Yılmaz’dır Aslen Adıyamanlı olan şarkıcı sahne adıyla çocukluk yıllarında “Neşecik” adı ile sekiz albüm çıkardı. yılında Milliyet gazetesinin açmış olduğu Liselerarası Müzik ve Halk Oyunları yarışmasında “Türk Halk Müziği Bayan Solist” dalında Türkiye birincisi olan Zara, aynı yarışmaya 1993 yılında katılarak tekrar birincilik kazandı. Yüksek eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü’nde tamamladı.

1996 yılında TRT'nin açmış olduğu “Yetişmiş Ses Sanatçısı” sınavını kazanarak “TRT Türk Halk Müziği Akitli Ses Sanatçısı” unvanıyla göreve başladı. 1997 yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Yunus Emre Müzikali'nde Amber rolüyle oyuncu ve solist olarak görev aldı. 1998 yılında 15 aylık çalışmanın ürünü olarak, Zara adı ile ilk albümü olan Avuntupiyasaya sürüldü. Aynı yıl Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğinde “Eylül Fırtınası” isimli ilk uzun metraj filminde Tarık Akan ile başrolü paylaştı.

İlk albümünün yankıları uzun süre devam eden Zara, 2000 yılında Boyut adlı ikinci albümünü çıkardı. Albümünde icra ettiği tüm türkülere klip çekerek VCD ortamında dağıtıldı. 2001 yılında Osman Sınav'ın yönettiği Deli Yürek: Bumerang Cehennemi sinema filminde oyunculuk performansıyla dikkat çekti. 2002'de üçüncü albümü Misafir’i; 2003 yılında ise 27 eserden oluşan 2 disklik Özlenenler albümünü piyasaya sürdü. Özlenenler'in birinci albümünde Zara, müzik severlere ilk kez Türk Sanat Müziği okuyarak sürpriz yaptı. İkinci diskte ise eski Türk filmlerinin şarkılarını seslendirerek tanıdık melodileri sandıktan çıkardı.

Milliyet/ EMRAH AKÇAAY