Zara oyunculuk eğitimi alıyor

Şarkıcılık kariyerinin yanında oyunculuk da yapan Zara, 2 yıldır bu alanda eğitim aldığını açıkladı: ''Çok mutluyum, kendimi buldum diyebilirim. Müzik ve oyunculuk birbirini tamamlayan meslekler. Kendimi seyirciye güzel aktarmam gerekiyor.''

Şarkıcı, sosyal medya fenomenlerinin oyunculuk ve şarkıcılık yapmaları hakkında ne düşündüğü sorusunu ise şöyle yanıtladı: ''Bu bir geçiş dönemi. Hakkını verdikleri sürece olabilir. Ben de beğenerek izliyorum bazılarını. Ana yemek yerinde durduğu sürece, garnitürler, salatalar gelebilir.''