İspanyol hazır giyim markası Zara, 1 Ocak’ta gece yarısında online mağazasında başlattığı indirimde stokların yarım saatte tükenmesiyla, sosyal medyada gündeme oturdu. Türkiye’de Inditex Grup bünyesinde faaliyet yürüten Zara’nın daha önce sosyal medyada duyurusunu yaptığı indirim yoğun ilgi gördü. Ancak birçok ürünün stokunun ilk yarım saatte tükenmesi tüketicilerin tepkisine neden oldu. İstediği ürünün uygun bedenini bulamayan tüketicilerin tepkisini sosyal medyada dile getirmesi nedeniyle Zara dün sabah Twitter’de Türkiye’nin trend topic’lerinden biri oldu.





Gerçekten indirim mi?

Tüketiciler Zara hashtag’i ile yaptıkları paylaşımlarda bir yandan Zara’nın duyurusunu önceden yaptığı indirim için yeterli stok bulundurmadığı bir yandan da indirimin gerçek manada bir indirim olmadığı fiyatların gerçekten düşürülmediği gibi tepkileri dile getirdi. Özetle olmayan ürünlerin indiriminin yapıldığına ilişkin eleştriler dikkat çekti. Zara’nın yanı sıra Pull&Bear, Bershka, Masimmo Dutti, Strativarius ve Oysho markalarını da bünyesinde bulunduran Inditex Grubu’ndan ise konuya ilişkin sorulara cevap vermedi.





‘Sabah saat 04.20, stok kovalıyorum'

Sosyal medyada Zara indirimiyle ilgili yapılan bazı paylaşımlar şöyle:

- Kimse para yok diye ağlamasın. 27 dakika 43 saniyede ürünler tükenmiş. Para yoksa bunları satın alanlar kimler.

- Zara’da indirim başladı. 10 saniyede stok yok.

- 4 dakikada tüm sepet sıfırlandı. İndirim için stok sayınız 3-4 adet falan sanırım.

- Favorilere aldığım bütün ürünlerde stok 0. Ne yaptınız pusuda mı beklediniz?

- Zara’da indirim var dediler, koştuk stok kalmamış.

- Yarım saat bile olmadan stok tüketmek mi? Nereden buluyorsunuz bu parayı

- 1 dakikada stok nasıl biter? 2 tane mi ürün koyuyorsunuz stoka vicdansız Zara. Günlerdir bekledim bir kot alacaktım

- Sabah 04.20 stok kovalıyorum.

HÜRRİYET